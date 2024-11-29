29 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor! Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor! Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 22:03 Güncelleme: 29.11.2024 22:03
ABONE OL
İstanbul Havalimanı’ndan yeni rekor! Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı'ndan yeni bir rekor geldi. Böylece 18-24 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Söz konusu Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı (Foto: AA) İstanbul Havalimanı (Foto: AA)

İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 243 uçuşla Londra Heathrow, bin 240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 151 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 648 uçuşla 10'uncu sırada yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör