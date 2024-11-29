Ağrı'da dolmuş ihalesi için taşlı sopalı kavga kanlı bitti! 1 ağır yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dolmuş ihalesi sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce olan oldu. Kavgada 1 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dolmuş ihalesi sebebiyle iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
TAŞLAR SOPALAR HAVADA UÇUŞTU
Edinilen bilgiye göre, Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde iki grup arasında dolmuş ihalesi nedeni ile tartışma çıktı. Muhammet B., Yusuf B., Ercan B., Suat B., Ayhan B., Muhammed E., Erkan B. ve Yemlihan B. ile Yakup S., İbrahim Y., Emrah A., Ahmet D., Samet Y, İsmet Y. arasındaki tartışma, taşlı sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.
AĞIR YARALANDI
Kavgada ağır yaralanan Muhammed B., olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kavgaya karışanları gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.