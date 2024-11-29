Balıkesir'de terör operasyonu! 5 kişi gözaltında
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden 4 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit eden ekipler, şüphelileri operasyonla yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü propagandası ve terör örgütü DAEŞ'e fon sağladığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden 4 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit eden ekipler, şüphelileri operasyonla yakalandı.
Altıeylül ilçesinde de 1 şüpheli DEAŞ terör örgütüne fon sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.