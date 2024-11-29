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Balıkesir'de terör operasyonu! 5 kişi gözaltında

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 22:11 Güncelleme: 29.11.2024 22:12
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Balıkesir’de terör operasyonu! 5 kişi gözaltında

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü propagandası ve terör örgütü DAEŞ'e fon sağladığı tespit edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden 4 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını tespit eden ekipler, şüphelileri operasyonla yakalandı.

Altıeylül ilçesinde de 1 şüpheli DEAŞ terör örgütüne fon sağladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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