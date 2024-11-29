Hakkari’de feci kazada faciaya ramak kaldı! 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Hakkari kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Cemka köyünde meydana geldi.



Olay yerinden bir kare - (DHA)



Hacı Koç yönetimindeki kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 15 metre yükseklikteki köprüden Zap Suyu'na uçtu.



Kazada sürücü Hacı Koç ve kamyonette bulunan Harun Özkan İsmail Özkan ile Hüseyin Çiftçi yaralanırken, köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI



Kamyonetten çıkarılıp ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.