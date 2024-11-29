Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.13'te merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

DERİNLİK 34.79

Deprem,yerin 34.79 kilometre derinliğinde kaydedildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgi paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Büyüklük:4.8 (Mw)



Yer:Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)



Tarih :2024-11-29



Saat:22:13:15 TSİ



Enlem: 35.80861 N



Boylam: 31.68611 E



Derinlik: 34.79 km



VATANDAŞLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Depremin ardından vatandaşlar sokaklara dökülürken, otellerdeki müşteriler de kendilerini dışarı attı. Deprem Alanya, Manavgat, Serik ilçelerinde de hissedildi.

OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirterek, "Şu ana kadar Alanya Belediyesi, itfaiye, emniyet ve jandarmaya mal ve can kaybı konusunda gelen bir ihbar yok. Bu gibi durumlarda kurulan acil eylem ekiplerine de herhangi ulaşan bir bilgi bulunmamaktır" dedi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgi paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

AFAD AÇIKLADI: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Konuya ilişkin AFAD Başkanlığı şu ifadeleri kullandı: Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (74 km) saat 22.13'te meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE...

2024-11-29 22:13:15 35.80861 31.68611 34.79 MW 4.8 Akdeniz - [74.09 km] Gazipaşa (Antalya)

2024-11-29 21:23:06 37.82778 26.89333 7.0 ML 1.7 Ege Denizi - [27.20 km] Seferihisar (İzmir)

2024-11-29 21:07:09 37.83639 26.89833 7.0 ML 1.6 Ege Denizi - [26.22 km] Seferihisar (İzmir)

2024-11-29 20:56:56 38.23139 38.68444 7.0 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2024-11-29 20:52:36 37.81972 27.32222 7.7 ML 1.2 Kuşadası (Aydın)

2024-11-29 20:46:48 37.90194 29.64361 7.01 ML 1.3 Bozkurt (Denizli)

2024-11-29 20:44:46 37.88333 29.62361 13.53 ML 2.0 Bozkurt (Denizli)

2024-11-29 20:43:02 40.14778 28.90778 8.7 ML 1.0 Nilüfer (Bursa)

2024-11-29 20:21:41 38.285 42.36333 7.0 ML 1.7 Hizan (Bitlis)

2024-11-29 20:01:49 39.24361 41.43306 7.0 ML 1.9 Varto (Muş)

2024-11-29 19:49:07 38.5225 28.13917 7.02 ML 1.2 Salihli (Manisa)

2024-11-29 19:33:34 38.43694 39.21 7.0 ML 3.1 Sivrice (Elazığ)

2024-11-29 19:11:48 37.62667 29.58833 7.0 ML 2.8 Yeşilova (Burdur)

2024-11-29 19:07:03 40.15139 31.73333 7.0 ML 2.1 Beypazarı (Ankara)

2024-11-29 18:38:49 39.25639 41.40139 6.99 ML 1.6 Varto (Muş)

2024-11-29 18:34:21 39.86583 34.33694 12.4 ML 1.3 Yerköy (Yozgat)

2024-11-29 18:21:29 39.48639 28.15556 16.59 ML 1.4 Bigadiç (Balıkesir)

2024-11-29 18:02:29 38.98444 30.20528 7.0 ML 1.3 Altıntaş (Kütahya)

2024-11-29 17:40:51 39.03361 29.75889 7.01 ML 3.3 Gediz (Kütahya)

2024-11-29 17:18:43 38.32278 37.57944 6.97 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)

2024-11-29 16:52:52 40.13722 31.83833 7.72 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)