Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Uzman isim A Haber’de uyardı: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tahminlerine göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Hafta sonu ise sağanak yağış bekleniyor.

Bugün akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Vatandaşlar buzlanma ve don olayına karşı uyarıldı.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, A Haber'de açıklamalarda bulunarak hafta sonu için uyardı. Acar, "İzmir, Muğla ve Antalya'da cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olacak. Ve bu yağışların bu saydığım illerde kuvvetli olmasının ihtimali var. " dedi.

Acar, şöyle konuştu: "Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz bugün cuma cumartesi ve pazar günleri özellikle İç ve Doğu kesimler yüksek basınç etkisi altında kalacak. Dolayısıyla sabah ve gece saatlerinde özellikle İç ve Doğu kesimlerinde sis ve puslu hava görülmesini bekliyoruz. Kıyı kesimlerinde ise daha parçalı bulutlu bir hava var. Ancak Akdeniz üzerinden gelmesini beklediğimiz yeni bir sistem; İzmir, Muğla ve Antalya'da cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olacak. Ve bu yağışların bu saydığım illerde kuvvetli olmasının ihtimali var. Vatandaşlarımız uyarılarımızı takip etsinler. Özellikle Antalya için uyarımız var. Onun haricinde Ege Bölgesinde Batı Akdeniz'de zamanla pazartesi, salı ve çarşamba günleri de Akdeniz'in tamamında ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışlar göreceğiz. Hava sıcaklıkları şöyle; sizin de bahsettiğiniz gibi geçtiğimiz hafta soğuk bir hafta geçirdik. Hem sıcaklık anlamında hem kar yağışı anlamında fakat bu yeni gelecek sistem Akdeniz üzerinden geldiği için biraz daha ağırlık ve yağmur sağanak şeklinde yağışların görüleceğini tahmin ediyoruz.

Önümüzdeki hafta kar yağışı konusunda biraz daha zayıf bir hafta olacak daha çok doğu ve yüksek kesimlerinde kar yağışı bekliyoruz. Yani önceki hafta gibi kar yağışları görmeyeceğiz. Fakat doğu Anadolu'da elbette yüksek kesimlerinde kar yağışı görme ihtimalimiz var. Üç büyükşehirde kar yağışı beklemiyoruz, üç büyükşehirde Ankara'dan başlayalım. Ankara'da sisli puslu bir hava var. Sıcaklıklar yavaş yavaş yükseliyor ancak geceler sıfırın altında ve ayaz geceler devam edecek. Gündüzleri ise hava sıcaklıkları 10°'ye kadar çıkacak. Yağış beklemiyoruz sisli puslu bir hava var Ankara'da. İstanbul'da yağış var ancak yağışlar kuvvetli değil, pazartesi günü yağmur bekliyoruz. İstanbul'da dikkat edeceğimiz konu rüzgar. Üç gün boyunca cumartesi pazar ve pazartesi günleri kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar yer yer fırtına şeklinde gelebilir vatandaşımız buna dikkat etsinler. İzmir'de yağışların kuvvetli olma ihtimali var. Özellikle pazar ve pazartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışlı kuvvetli olma ihtimaline biz dikkat çekiyoruz. Özellikle Ege ve Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde ama doğu kesimlerinde hala soğuk hava hüküm sürecek."