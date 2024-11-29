Sakarya’da feci olay! Baba oğlu kaza ayırdı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile çarpışan triportörün sürücüsü Feyzi Cahanker (78) hayatını kaybetti, oğlu Engin Cahanker (39) ağır yaralandı. Kazanın ardından koşarak kaçan kamyonet sürücüsü aranıyor.

Kaza, öğle saatlerinde Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 HU 109 plakalı kamyonet ile Feyzi Cahanker yönetimindeki 54 EG 109 plakalı triportör çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Feyzi Cahanker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan oğlu Engin Cahanker ise ambulansla Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Feyzi Cahanker'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Baba ve oğlunun kağıt toplayıcılık yaparak geçimlerini sağladıkları öğrenildi. Polis, kaza sonrası koşarak kaçan kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.