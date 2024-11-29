Eskişehir'de husumetlisine dehşeti yaşattı! 1 yaralı
Eskişehir'de aralarında husumet bulunan Enes T. ile Erol Can K. sokakta karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Enes T. husumetlisini bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan adam, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden 100 metre uzaklıkta yakalandı. İşte detaylar...
Olay, gece saatlerinde Yeşiltepe Mahallesi Bilgeç Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, bir tanıdığı ile araç içinde içki içen Enes T., daha önceden husumetli olduğu iddia edilen Erol Can K. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Enes T., Erol Can K.'yi bıçakla yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçaklanarak yaralanan Erol Can K., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan Enes T.'nin yakalanması amacıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
100 METRE UZAKLIKTA YAKALANDI
Ekiplerin çalışması sonucunda şüpheli Enes T., olay yerinin 100 metre uzağındaki bir sokakta yakalandı. Olayın şüphelisi Enes T. gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan Erol Can K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.