İzmir’de hatalı sollama faciaya neden oldu! 5 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi.

Kaza yapan araç (DHA)



İddiaya göre, Konak istikametine doğru seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki 34 NA 7134 plakalı otomobil, orta şeritte seyir halinde olan belediye otobüsünün sağından geçti.



Otomobil, belediye otobüsünün sağ tarafına sürtüp, ardından sağ şeritte arıza nedeniyle duran Eser E. yönetimindeki 07 SAB 50 plakalı kamyonete arkadan çarptı.



Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken, otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Eser E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.