İzmir'de "kız meselesi" kavgası can aldı! 3 ölü 1 yaralı
İzmir'in Çeşme ilçesinde iki grup arasında "kız meselesi" yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kan döküldü. B.B. yanında bulunan iki arkadaşıyla birlikte tartıştığı 4 kişiye silahla ateş etti. 3 kişi aldığı kurşun darbeleriyle hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olay sonrasında kavgaya karışan iki kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, silahlı saldırganın ise kaçtığı öğrenildi. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde Çeşme ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, göre iki grup arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Olayın büyümesi üzerine yanında iki arkadaşı da bulunan taraflardan B.B., üzerindeki silahla karşı taraftaki 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olayda yaralanan Azad Demir, Abdurrahim Doğan ve Mehmet Sait Medeni hayatını kaybetti, A.M., isimli şahıs ise yaralandı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahıs, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Olayın ardından şüpheli B.B., hızla bölgeden kaçarken, yanında bulunan 2 arkadaşı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan, hayatını kaybeden geçlerin cenazeleri Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
İNSANLAR SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Olayı duyarak hastaneye gelen hayatını kaybeden gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtildi.