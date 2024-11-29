Kastamonu’da alevler yürekleri ağza getirdi! Ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

Yunus Emre Mahallesi'nde Fazlı Büyük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

EV KULLANILAMAZ HALDE!

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.