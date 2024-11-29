Kastamonu'da alevler yürekleri ağza getirdi! Ev kullanılamaz hale geldi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi ve müdahale etti. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 2 katlı ev zarar gördü.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.
Yunus Emre Mahallesi'nde Fazlı Büyük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
EV KULLANILAMAZ HALDE!
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.