29 Kasım 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da alevler yürekleri ağza getirdi! Ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'da alevler yürekleri ağza getirdi! Ev kullanılamaz hale geldi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 21:11
ABONE OL
Kastamonu’da alevler yürekleri ağza getirdi! Ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler geldi ve müdahale etti. 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 2 katlı ev zarar gördü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev zarar gördü.

Yunus Emre Mahallesi'nde Fazlı Büyük'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

EV KULLANILAMAZ HALDE!

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör