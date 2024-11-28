Şanlıurfa’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kaza, Siverek-Karacadağ karayolu Avurtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 metre yükseklikten şarampole devrildi.



Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN