Ev sahibi kiracı tartışmasında kan aktı! 3 yaralı
Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında bir araya gelen ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
3 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
3 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.