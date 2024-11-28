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Ev sahibi kiracı tartışmasında kan aktı! 3 yaralı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 00:39 Güncelleme: 28.11.2024 00:40
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Ev sahibi kiracı tartışmasında kan aktı! 3 yaralı

Batman'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Batman merkez Gültepe Mahallesi'nde bulunan su parkında bir araya gelen ev sahibi ile kiracı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, kavgaya tarafların yakınları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Büyüyen kavgada 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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