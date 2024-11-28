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Ardahan'da ulaşıma kar engeli! Tırlar yolda kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 28.11.2024 01:41
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Ardahan’da ulaşıma kar engeli! Tırlar yolda kaldı

Türkiye genelinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Ardahan’da etkili olan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle yolda kalan 4 tır, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü.

Tipinin etkisiyle yollarda buzlanma yaşandı. Ardahan- Çıldır karayolunun Ölçek mevkisinde oluşan buzlanma nedeniyle 4 TIR yolda kaldı. Kontrolden çıkıp, kayarak yolu kapatan TIR'lar AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından iş makineleri ile çekilerek kurtarıldı.

Bölgede inceleme yaparak TIR şoförleriyle görüşen ve yiyecek ikramında bulunan AFAD İl Müdürü Selim Polat, sürücülere olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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