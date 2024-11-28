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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı | 8 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 05:24 Güncelleme: 28.11.2024 06:17
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Bursa’da korkunç kaza! Otomobil ile işçi servisi çarpıştı | 8 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Çağrı B.'nin kullandığı otomobil, Süleyman B. idaresindeki işçi servisiyle çarpıştı. Meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazazedeleri çevre hastanelere sevk etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, o anlar anbean görüntülendi. İşte detaylar...

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 1. Saygı Sokak üzerinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Çağrı B. idaresindeki 16 RS 405 plakalı otomobil seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada Süleyman B. idaresindeki 16 S 1759 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kaza yapan araç (İHA)Kaza yapan araç (İHA)

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada servis minibüsünde bulunan Adnan E., Erhan S., Mustafa F., Ali Baki Y., Aydın F., Hacer Y. ve Hakan Y. yaralandı.

İtfaiye ekipleri servis minibüsü içinde mahsur kalan yaralı işçileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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