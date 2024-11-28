Dağda yaşayan uyuşturucu taciri 2 kardeş yakayı ele verdi

İzmir'in Menemen ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklanırken, 2 kişi de serbest bırakıldı.

Yakalanan şahıs (DHA)

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ve Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Menemen ilçesinde, yakalanmamak için dağlık alanda yaşadığı tespit edilen ve İzmir'in kuzey ilçelerine uyuşturucu madde temin eden kardeşler M.C. (24) ve Ö.C.'nin (38) teknik ve fiziki takip sonucu yerini tespit etti.

Yakalanan şahıs (DHA)



Asarlık Mahallesi'nde, dağlık bölgede buldukları mağaralarda ve ormanda gizlenip, yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiği tespit edilen 2 kardeşin yakalanması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dün operasyon düzenlendi.

POLİSTEN SUÇÜSTÜ OPERASYON

Operasyonda, 12 farklı suçtan 18 yıl hapis cezası bulunan M.C. ve 14 farklı suçtan 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.C. yakalanırken, şüphelilerden uyuşturucu madde temin etmeye geldiği öğrenilen B.Ç. (28) ve M.T. (30) de suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu madde ve sentetik ecza ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



2 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C. ve Ö.C. tutuklanırken, B.Ç. ve M.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.