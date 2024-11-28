Yaptığı pes dedirtti! Çok sayıda aracın aynasını kırdı | Gözaltına alındı

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki araçlarının aynalarının kırıldığını ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden şüphelinin kimliğini belirledi.





YAKALANDI

13 aracın aynasını kırdığı tespit edilen R.U, polis ekiplerince gözaltına alındı. Farklı suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.



Çorum'da 26 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki araçların aynaları kırılmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili araç sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.