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Yaptığı pes dedirtti! Çok sayıda aracın aynasını kırdı | Gözaltına alındı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 04:13 Güncelleme: 28.11.2024 04:24
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Yaptığı pes dedirtti! Çok sayıda aracın aynasını kırdı | Gözaltına alındı

Çorum'da park halindeki çok sayıda aracın aynasını kıran R.U. yapılan ihbarlar üzerine, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önce de park halindeki araçların aynasını kırdığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki araçlarının aynalarının kırıldığını ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerden şüphelinin kimliğini belirledi.



YAKALANDI

13 aracın aynasını kırdığı tespit edilen R.U, polis ekiplerince gözaltına alındı. Farklı suçlardan çok sayıda sabıka kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Çorum'da 26 Kasım'da Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki araçların aynaları kırılmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarının kaydettiği olayla ilgili araç sahiplerinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

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