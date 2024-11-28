İstanbul'da sahte içki can aldı! 2 ölü
İstanbul'un 2 farklı ilçesinde sahte içki faciası yaşandı. Sahte içkiden zehirlenen 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Polis ekipleri sahte içki sahte içkileri satan adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 400 litre sahte içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da sahte içkiden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti, 3 şüpheli gözaltına alındı
SAHTE İÇKİ FACİAYA NEDEN OLDU
Alınan bilgiye göre, Şişli ve Beyoğlu'nda sahte içkiden zehirlenme teşhisiyle hastanede tedavi altına alınan 7 kişiden 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından polis ekiplerince çalışma başlatıldı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Çalışma sonucu sahte içkinin, Dolapdere Caddesi'nde bulunan bir binadaki daireden dağıtıldığı tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince adrese yapılan operasyonda yaklaşık 400 litre sahte içki ele geçirilirken,1 şüpheli gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahte içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine Kurtuluş Caddesi'ndeki bir tekel bayisine operasyon düzenledi.
Bayi yakınındaki motokuryelerin üzerinde bir miktar sahte içki ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.