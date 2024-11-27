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Tokat'ta ulaşımı kapanan yaylada mahsur kaldılar! Ekipler 3 kişiyi kurtardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 01:49 Güncelleme: 27.11.2024 01:51
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Tokat’ta ulaşımı kapanan yaylada mahsur kaldılar! Ekipler 3 kişiyi kurtardı

Tokat'ın Zile ilçesinde kar yağışı dolayısıyla yolu ulaşıma kapanan yaylada 3 kişi mahsur kaldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı. Kurtarılan 3 kişi, yolu açan ekiplere teşekkür etti.

İlçeye bağlı Karşıpınar köyü yaylasında mahsur kalan 3 kişi, kar yağışı nedeniyle yayla yolunun ulaşıma kapandığını, 2 gündür mahsur kaldıklarını ve yiyeceklerinin kalmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yol ulaşıma açıldı.

Kurtarılan 3 kişi, yolu açan ekiplere teşekkür etti.

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