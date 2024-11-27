HAVA DURUMU RAPORU İL İL 27 KASIM | Kar ve Fırtına uyarısı: Hızı 70 ila 90 kilometreye çıkacak!

Bu hafta sonu Türkiye'yi etkisi altına alacak olan şiddetli hava koşulları, özellikle Karadeniz ve doğu bölgelerinde önemli sorunlara yol açabilir. Meteoroloji'nin yaptığı son uyarılara göre, bazı illerimizde kuvvetli yağmurlar ve kar yağışları gündemde. Ayrıca 27 Kasım itibariyle ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Peki hangi bölgelerde fırtınalar ve yoğun kar bekleniyor? İşte illere göre ayrıntılı hava durumu tahminleri…

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak yağmur, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde ise yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulundu. Bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Ayrıca, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı da bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve batı kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi görülecek.

Batıda Artış, Doğu Anadolu'da Düşüş Bekleniyor

Hava sıcaklıkları genel olarak ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artarken, Doğu Anadolu'nun doğusunda ise 2 ila 4 derece bir düşüş yaşanacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir sıcaklık değişikliği beklenmiyor. Bu değişimlere göre, vatandaşların özellikle sıcaklık değişikliklerine karşı önlem almaları öneriliyor.

Hava durumu raporu 27 Kasım

Rüzgar: Karadeniz'de Kuvvetli Esmesi Bekleniyor

Rüzgar, ülkemizin genelinde kuzeyli yönlerden hafif, Trakya'da ise güneyli yönlerden orta kuvvette esecek. Ancak Doğu Karadeniz'in batısında batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (50-70 km/saat), doğusunda ise batı ve güneybatıdan fırtına şeklinde kuvvetli rüzgarlar (70-90 km/saat) bekleniyor. Bu durum, özellikle Karadeniz kıyılarında deniz ulaşımını zorlaştırabileceği gibi, kara ulaşımında da dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

Marmara Bölgesi: Pus ve Sis Hava Koşulları Etkili

Marmara Bölgesi'nde hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul, Kocaeli, Edirne ve Kırklareli gibi iller, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile karşılaşabilir. Bu durum, özellikle sürücüler için zorlu koşullar yaratabilir. Sıcaklıklar ise 13°C ile 14°C arasında değişecek.

Ege Bölgesi: Buzlanma ve Don Olayı Uyarısı

Ege Bölgesi'nde, sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus, sis ve buzlanma ile karşılaşılacak. Denizli, İzmir, Manisa gibi illerde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak, bu soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor. Sıcaklıklar, bölge genelinde 14°C ile 16°C arasında değişiyor.

Hava durumu raporu 27 Kasım

Akdeniz Bölgesi: Az Bulutlu ve Açık Hava

Akdeniz Bölgesi, parçalı ve az bulutlu bir hava ile güne başlıyor. Antalya, Adana ve Mersin gibi illerde sıcaklıklar 15°C ile 18°C arasında değişecek. Ancak bölgenin iç kesimlerinde sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Bu da yolda olabilecek kazalara karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

İç Anadolu Bölgesi: Buzlanma ve Don Olayı Bekleniyor

İç Anadolu'da ise hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Ankara, Eskişehir, Konya gibi illerde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis, akşam saatlerinde ise buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sıcaklıklar 3°C ile 5°C arasında değişecek. Özellikle sabah saatlerinde yola çıkanların dikkatli olması gerekiyor.

Karadeniz Bölgesi: Yağmur ve Kar Etkisi

Karadeniz Bölgesi'nde, bölgenin batısında parçalı ve çok bulutlu hava koşulları hakimken, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağış ve kar bekleniyor. Sıcaklıklar, 1°C ile 12°C arasında değişecek. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanabilir.

Hava durumu raporu 27 Kasım

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu: Kar ve Sis Alarmı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzurum, Kars ve Van gibi illerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapılıyor. Bölgenin doğusunda, karla karışık yağmur ve kar yağışlarının yoğun olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıklar 2°C ile -4°C arasında değişiyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Siirt ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Diğer illerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklıklar, 6°C ile 11°C arasında değişiyor.

Hava durumu raporu 27 Kasım

Denizlerde Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de Dalgalar Yükselecek

Karadeniz'de, özellikle doğusunda kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor. Batı Karadeniz'de rüzgar kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde eserken, Doğu Karadeniz'de rüzgar 6 ila 9 arasında şiddetlenerek fırtına seviyesine ulaşacak. Dalga boyu ise 2.0 m ile 4.0 m arasında değişecek. Marmara ve Ege'de ise hava, daha sakin ve dalga yüksekliği 1,0 m ile 2,5 m arasında olacak.