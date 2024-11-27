4 diziye program durdurma kararı! RTÜK duyurdu

RTÜK tarafından Star TV'de yayınlanan Sahipsizler, Now'da yayınlanan Yabani, Show TV'de yayınlanan DEHA ve Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizilerine program durdurma cezası verildi.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMINA ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen'e de yasa dışı bahis reklamı nedeniyle üst sınırdan para cezası verildi.

"DİNİ DEĞERLERİN AŞAĞILANMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı 7.Din Şurası programında dini değerleri aşağılayan dizilere değinmişti.

Erdoğan konuşmasında "Sırf inancı, sırf dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına 3-5 kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz. Açık ve net söylüyorum, toplumun çimentosu olan mukaddesatımıza yönelik bu tür girişimler milli güvenlik sorunudur ve RTÜK başta olmak üzere ilgili kurumlarımız bu konularda hızlı tedbirleri devreye almalıdır." ifadelerini kullanmıştı.