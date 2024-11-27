Esenyurt’ta vahşet! Tartıştığı karısını boğdu

Esenyurt'ta tartıştığı karısını boğarak öldüren Sadık Aras polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aras'ın, karısını öldürdükten sonra karısının abisini, ardından da polisleri telefon ile arayarak "Biz tartıştık, boğdum" dediği öğrenildi. Hayatını kaybeden Filiz Aras'ın cenazesi abisi tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi 753 Sokakta bir apartmanın giriş katında saat 03.30 sıralarında meydana geldi. 15 yıllık evli olan Sadık Aras (29) ile Filiz Aras (32) gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüdü ve Sadık Aras yatak odasında karısı Filiz Aras'ı boğdu. Karısının hareketsiz kaldığını gören Sadık Aras telefon ile Filiz Aras'ın abisi Ercan Özdemir'i arayarak Özdemir'e 'gece biz tartıştık, kardeşini boğdum' dedi. Sadık Aras ardından polisi arayarak onlara da karısını boğduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Filiz Aras'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de Sadık Aras'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Filiz Aras'ın cenazesi Adli Tıp kurumunda işlemlerinin tamamlanmasının ardından abisi Ercan Özdemir'e teslim edildi. Cenazenin bugün Gebze'de toprağa verileceği öğrenildi.

"GECE BİZ TARTIŞTIK, BOĞDUM"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan abi Ercan Özdemir, "Aralarında hiçbir sorunu yoktu. Kız kardeşimin hiçbir suçu yoktu. Kocası zaten 2 aydır çalışmıyordu. Kız kardeşim çorap fabrikasında çalışıyordu. Gece saat 03.00'te bizi aradı. 'Gece biz tartıştık, kardeşini boğdum' dedi. Sadık bir araç almıştı, hep geziyordu. Sadece kız kardeşim çalışıyordu" şeklinde konuştu.