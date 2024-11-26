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Konya'da silahlı saldırı! 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 23:52
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Konya’da silahlı saldırı! 1 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Yeni Cami Mahallesi Ordinaryüs Sadi Irmak Caddesi'nde İ.K. ile M.P, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.P, İ.K'yi silahla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ayağından yaralanan İ.K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan M.P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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