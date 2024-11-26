Mersin'de Esperanza B gemisi yan yattı! Tahliyeler sürüyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Mersin 2 No’lu Demir Sahası’nda 15 derece 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinin yan yattığını duyurdu. Bakanlık, gemide bulunan personelin acil tahliyesi için bakanlığa bağlı 2 isimli botun olay yerine yönlendirildiğini ve tahliye çalışmalarının başladığını bildirdi.
Mersin'de 89 metre boyunca Esperanza B isimli kuru yük gemisi 15 derece yan yattı. Gemide bulunan personelin tahliyesi için Ulaştırma Bakanlığı devreye girdi.
TAHLİYE SÜRÜYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mersin 2 No'lu Demir Sahası'nda 15 derece yan yatan 89 metre boyundaki Esperanza B isimli kuru yük gemisinde bulunan personelin acil tahliyesi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait Bayrak 2 isimli bot ivedilikle olay yerine yönlendirilmiş ve gemide bulunan personelin tahliye işlemi başlamıştır."