Şanlıurfa'da 4 araç kazaya karıştı! Eski AK Partili vekil dahil 8 yaralı var
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle korkunç bir kaza meydana geldi. Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma sonucu 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 8 kişi arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik de yer alıyor.
Siverek-Diyarbakır karayolunda yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar arasında 27. Dönem Balıkesir AK Parti Milletvekili Adil Çelik de yer alıyor.
ESKİ AK PARTİLİ VEKİL DAHİL 8 YARALI
Kaza, Siverek-Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Yoğun sis ve buzlanmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar arasında yer alan eski milletvekili Adil Çelik ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.