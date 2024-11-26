Görüntüler İstanbul'dan! Gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
İstanbul Beylikdüzü’nde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı manzarası kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, manzaranın da tadını çıkardı.
İstanbul'da dün gerçekleşen yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.
Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken görsel bir şölen oluşturdu.
Beylikdüzü'nde görülen gökkuşağı vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, manzaranın da tadını çıkardı.