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Görüntüler İstanbul'dan! Gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 10:45
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Görüntüler İstanbul’dan! Gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

İstanbul Beylikdüzü’nde yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı manzarası kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, manzaranın da tadını çıkardı.

İstanbul'da dün gerçekleşen yağışın ardından ortaya çıkan gökkuşağı görenleri mest etti.

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Oluşan gökkuşağı megakentin birçok noktasından görülürken görsel bir şölen oluşturdu.

Beylikdüzü'nde görülen gökkuşağı vatandaşların ilgi odağı oldu. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, manzaranın da tadını çıkardı.

Görenleri hayran bıraktıGörenleri hayran bıraktı GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

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