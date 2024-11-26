Nesli tehlikede! Tunceli'de böyle avlandı
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Tunceli'de balık avlarken ve oynarken görüntülendi.
Doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Tunceli'de, Munzur Çayı'nda balık avlayan ve oyun oynayan su samurları görüntülendi.
Samurların balık avlayarak yedikleri ve oynadıkları anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken samurlar karınlarını doyurduktan sonra suyun içinde gözden kayboldu.
Tunceli'de, Munzur, Pülümür, Peri ve Tagar Çayı'nda zaman zaman görüntülenen su samurları, sucul ekosistemlerin korunması açısından son derece önemli hayvanlar olarak biliniyor.