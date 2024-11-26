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Nesli tehlikede! Tunceli'de böyle avlandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 10:52 Güncelleme: 26.11.2024 11:02
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Nesli tehlikede! Tunceli’de böyle avlandı

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları Tunceli'de balık avlarken ve oynarken görüntülendi.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Tunceli'de, Munzur Çayı'nda balık avlayan ve oyun oynayan su samurları görüntülendi.

NESLİ TEHLİKEDE! BÖYLE AVLANDI

Samurların balık avlayarak yedikleri ve oynadıkları anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken samurlar karınlarını doyurduktan sonra suyun içinde gözden kayboldu.

Su samurları Tunceli'de görüntülendi (İHA)Su samurları Tunceli'de görüntülendi (İHA)

Tunceli'de, Munzur, Pülümür, Peri ve Tagar Çayı'nda zaman zaman görüntülenen su samurları, sucul ekosistemlerin korunması açısından son derece önemli hayvanlar olarak biliniyor.

Su samurları Tunceli'de görüntülendi (İHA)Su samurları Tunceli'de görüntülendi (İHA)

Nesli tehlikede! Böyle avlandıNesli tehlikede! Böyle avlandı NESLİ TEHLİKEDE! BÖYLE AVLANDI

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