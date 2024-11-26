Nesli tehlikede! Tunceli’de böyle avlandı

Doğal güzelliklerinin yanı sıra birçok yaban hayvanına da ev sahipliği yapan Tunceli'de, Munzur Çayı'nda balık avlayan ve oyun oynayan su samurları görüntülendi.

Samurların balık avlayarak yedikleri ve oynadıkları anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken samurlar karınlarını doyurduktan sonra suyun içinde gözden kayboldu.

Su samurları Tunceli'de görüntülendi (İHA)

Tunceli'de, Munzur, Pülümür, Peri ve Tagar Çayı'nda zaman zaman görüntülenen su samurları, sucul ekosistemlerin korunması açısından son derece önemli hayvanlar olarak biliniyor.

Su samurları Tunceli'de görüntülendi (İHA)