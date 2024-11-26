Trafik canavarının yalanını attığı mesaj ortaya çıkardı!

Cinayet gibi kaza geçen ocak ayında İstanbul Maltepe'de yaşandı. Hakan Yağcı (20) ile kuzeni Haluk Şengül (22) yanlarına arkadaşları Samet Çağıl'ı (32) da alarak birlikte akşam yemeği yedi.

Trafik canavarının attığı mesaj gerçeği ortaya çıkardı

Sabah'ın haberine göre Tornacılık yapan 3 genci taşıyan otomobil dönüş yolunda arıza yapınca araç emniyet şeridine çekildi. O sırada arkadan gelen lüks cip, park halindeki otomobile arkadan son sürat çarptı.

Hakan Yağcı ile Samet Çağıl hayatını kaybetti. Haluk Şengül ise ağır yaralandı. Sürücü Engin Ertuş (36) aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

Trafik canavarının attığı mesaj gerçeği ortaya çıkardı

SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI



Gözaltına alınan Engin Ertuş'un adresinde tabanca ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

6 ayrı asayiş suçundan kaydı olduğu tespit edilen Ertuş'un bir süre önce ehliyetine de el konulduğu ve kaza sırasında ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı. Tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise iddianameyi tamamladı.

Trafik canavarının attığı mesaj gerçeği ortaya çıkardı

ATTIĞI MESAJ ORTAYA ÇIKTI



Şüpheli Engin Ertuş, olay günü ikametinden hiç ayrılmadığını ve kuzeni ile birlikte olduğunu öne sürse de kuzeni bu iddiayı reddetti.

Nitekim yakalandığı sırada polislere, "Kazayı ben yaptım, aracı terk edip korktuğum için kaçtım" dediği ve HTS kayıtlarından da olay yerinde olduğu tespit edildi.

İfadesi alınan arkadaşı Ferit Ş. ise olayın hemen sonrasında şüphelinin kendisini arayarak, "Kafam güzel, kaza yaptım gel arabayı al oradan çıkart, ağabeyinin başı belada dedi, ben gelemeyeceğimi söyleyip telefonu kapattım" dediğini belirtti.

Trafik canavarının attığı mesaj gerçeği ortaya çıkardı

SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞTI



Bilirkişi raporu, şüphelinin 1. derece asli kusurlu olduğunu belirledi. Araçtaki cam şişe ve sigara izmaritinden numuneler alındı.

Şüphelinin kan örnekleri ile araç içerisinden elde edilen numunelerin genotip olarak uyumlu olduğunun tespit edildi.

Tüm bu deliller ışığında şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilmediğini belirten savcılık, şüphelinin sevk ve idaresindeki araçla Samet Çağıl ve Hakan Yağcı'nın ölümüne, Haluk Şengül'ün ise yaralanmasına sebebiyet verdiğini kaydetti.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.