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Ankara beyaza büründü! Kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 06:16
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Ankara beyaza büründü! Kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası Ankara'da iki gündür aralıklarla devam kar yağışı, gece de etkisini sürdürdü. Bazı park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Başkentte iki gündür aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili oldu. Bazı park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)

Belediye ve polis ekipleri akşam saatlerinden itibaren tuzlama ve yol kontrol çalışması yaparken Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)

Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)

Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)Ankara'da kar yağışı etkili oldu (AA)

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