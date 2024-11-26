Meteoroloji hava durumu tahmini 26 Kasım 2024 | Çok sayıda il uyarıldı: Kuvvetli kar yağışı 10 santimetreyi geçecek!

26 Kasım Salı günü, Meteoroloji'nin tahminlerine göre Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevresinde kuvvetli yağmur, Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile iç bölgelerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Detaylı bölge tahminleri ve hava durumu raporu haberimizde…

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TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR VE DÜŞÜK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ankara çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevresinde kuvvetli yağmur, bazı iç bölgelerde ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, özellikle Samsun, Ordu, Amasya'nın yüksekleri; Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğini duyurdu. Ayrıca, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor. Vatandaşların, oluşabilecek sel, su baskını, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

A Haber Foto Arşiv

BUZLANMA VE SİS ETKİSİ GÖRÜLECEK

Özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Batı kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalmalara karşı dikkatli olması önem arz ediyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİM AZ

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Trakya'da ise rüzgarın güneyli yönlerden esmesi bekleniyor.

Türkiye geneli 26 Kasım Salı saat 06.00-12.00 aralığı hava durumu raporu (MGM)

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don görülebilir.

İstanbul: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Edirne: 10°C, parçalı ve az bulutlu

EGE

Ege Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.

İzmir: 13°C, az bulutlu

Afyonkarahisar: 2°C, parçalı ve az bulutlu

Türkiye geneli 26 Kasım Salı saat 12.00-18.00 aralığı hava durumu raporu (MGM)

AKDENİZ

Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak etkili olurken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülecek.

Antalya: 17°C, parçalı bulutlu

Adana: 15°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim. Özellikle doğu kesimlerde ve Ankara çevresinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.

Ankara: 2°C, hafif kar yağışlı

Kayseri: 1°C, kuvvetli kar yağışlı

Türkiye geneli 26 Kasım Salı saat 18.00-24.00 aralığı hava durumu raporu (MGM)

KARADENİZ

Karadeniz'in kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Samsun: 9°C, kıyılarda yağmur, yükseklerde kar yağışlı

Trabzon: 12°C, yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayları dikkat çekiyor.

Erzurum: -3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Van: 5°C, aralıklı karla karışık yağmur

Türkiye geneli 27 Kasım Çarşamba saat 00.00-06.00 aralığı hava durumu raporu (MGM)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerde ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.

Diyarbakır: 7°C, karla karışık yağmurlu

Şanlıurfa: 8°C, yağmurlu

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI

Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına, Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Denizcilerin dalga boylarına ve kuvvetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

Karadeniz: Dalga boyu yer yer 4 metreye kadar çıkabilir.

Akdeniz: Sabah saatlerinde dalga boyu 4 metreye ulaşabilir.