Meteoroloji hava durumu tahmini 26 Kasım 2024 | Çok sayıda il uyarıldı: Kuvvetli kar yağışı 10 santimetreyi geçecek!
Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurt genelinde yağışlar etkisini artırıyor. Karadeniz kıyılarında kuvvetli sağanaklar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede düşeceği, iç kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görüleceği belirtilirken, ulaşımda aksamalar ve sel riskine karşı uyarılar yapıldı. Batı bölgelerinde ise sabah saatlerinde sis etkili olacak.
26 Kasım Salı günü, Meteoroloji'nin tahminlerine göre Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevresinde kuvvetli yağmur, Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksekleri ile iç bölgelerde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Detaylı bölge tahminleri ve hava durumu raporu haberimizde…
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLAR VE DÜŞÜK SICAKLIKLAR ETKİLİ OLUYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ankara çevrelerinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Orta Karadeniz kıyıları ile Sinop çevresinde kuvvetli yağmur, bazı iç bölgelerde ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ KAR VE SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji, özellikle Samsun, Ordu, Amasya'nın yüksekleri; Tokat, Çorum, Aksaray, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Sivas'ın batısı ve Nevşehir çevrelerinde kuvvetli kar yağışı (5-15 cm) beklendiğini duyurdu. Ayrıca, Orta Karadeniz kıyıları ve Sinop çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak öngörülüyor. Vatandaşların, oluşabilecek sel, su baskını, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.
BUZLANMA VE SİS ETKİSİ GÖRÜLECEK
Özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları bekleniyor. Batı kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesindeki azalmalara karşı dikkatli olması önem arz ediyor.
HAVA SICAKLIKLARINDA DEĞİŞİM AZ
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağını açıkladı. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Trakya'da ise rüzgarın güneyli yönlerden esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don görülebilir.
İstanbul: 11°C, parçalı ve az bulutlu
Edirne: 10°C, parçalı ve az bulutlu
EGE
Ege Bölgesi'nin genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis bekleniyor.
İzmir: 13°C, az bulutlu
Afyonkarahisar: 2°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Doğu Akdeniz'de yağmur ve sağanak etkili olurken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı görülecek.
Antalya: 17°C, parçalı bulutlu
Adana: 15°C, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölge genelinde çok bulutlu hava hâkim. Özellikle doğu kesimlerde ve Ankara çevresinde aralıklı kar yağışı bekleniyor.
Ankara: 2°C, hafif kar yağışlı
Kayseri: 1°C, kuvvetli kar yağışlı
KARADENİZ
Karadeniz'in kıyılarında yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Samsun: 9°C, kıyılarda yağmur, yükseklerde kar yağışlı
Trabzon: 12°C, yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayları dikkat çekiyor.
Erzurum: -3°C, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Van: 5°C, aralıklı karla karışık yağmur
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Yağışların kuzey kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, güney kesimlerde ise yağmur şeklinde olması bekleniyor.
Diyarbakır: 7°C, karla karışık yağmurlu
Şanlıurfa: 8°C, yağmurlu
DENİZLERDE FIRTINA UYARISI
Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtına, Batı Akdeniz'de ise fırtınamsı rüzgar etkili olacak. Denizcilerin dalga boylarına ve kuvvetli rüzgarlara karşı tedbirli olmaları öneriliyor.
Karadeniz: Dalga boyu yer yer 4 metreye kadar çıkabilir.
Akdeniz: Sabah saatlerinde dalga boyu 4 metreye ulaşabilir.