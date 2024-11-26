Artvin’de 2 hastayı taşıyan araç kara saplandı! mahsur kaldılar

Artvin'in Şavşat ilçesinde, içerisinde 2'si hasta 8 yolcu bulunan köy servisi kara saplanarak yolda mahsur kaldı. Yolcuların yardımına ise ekipler yetişti.

Artvin'in Şavşat ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Eskikale köyüne gitmekte olan ve içerisinde 2 hasta ile toplamda 8 yolcunun bulunduğu köy servisi, köy yolunda kara saplanarak mahsur kaldı.

EKİPLER YARDIMA YETİŞTİ

Servis şoförü Şerafettin Durmuş'un ihbarı üzerine bölgeye Şavşat Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arazili araçlarla gerçekleştirilen operasyon sonucunda yolcular kurtarıldı. Hastalar Mehmet Güner ve Süleyman Çelik, güvenli bir şekilde başka bir araçla köylerine ulaştırıldı.

Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaya ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaya çağırdı. Karla mücadele çalışmalarının bölgede aralıksız sürdüğü öğrenildi