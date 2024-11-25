25 Kasım 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Ordu'da araçlar birbirine girdi: 2 ölü 3 yaralı

Ordu'da araçlar birbirine girdi: 2 ölü 3 yaralı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 00:13
ABONE OL
Ordu’da araçlar birbirine girdi: 2 ölü 3 yaralı

Ordu'da seyir halindeki otomobilin emniyet şeridinde bekleyen başka bir otomobile çarptı. Feci kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Ordu'da otomobilin emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun yönüne giden Mertcan G. yönetimindeki otomobil, Perşembe-Fatsa yolu Doğan Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul C. yönetimindeki otomobile çarptı.

2 KİŞİDEN ACI HABER!

Kazada, araçların sürücülerinin yanı sıra otomobilde bulunan Yılmaz C, Emine C. ile Nesibe Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Yılmaz C. ile Nesibe Ç. hayatını kaybetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör