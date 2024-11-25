Ordu’da araçlar birbirine girdi: 2 ölü 3 yaralı

Ordu'da otomobilin emniyet şeridinde bekleyen otomobile çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Giresun yönüne giden Mertcan G. yönetimindeki otomobil, Perşembe-Fatsa yolu Doğan Mahallesi mevkisinde emniyet şeridinde bekleyen Ertuğrul C. yönetimindeki otomobile çarptı.

2 KİŞİDEN ACI HABER!

Kazada, araçların sürücülerinin yanı sıra otomobilde bulunan Yılmaz C, Emine C. ile Nesibe Ç. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaralılardan Yılmaz C. ile Nesibe Ç. hayatını kaybetti.