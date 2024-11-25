İzmir’de acı olay! Isınmak için yaktığı tüplü soba ölümüne neden oldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir teknede yangın çıktı. Teknede yaşayan 71 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Bostanlı Balıkçı Barınağı'ndaki bir teknede yangın çıktı. Yangının büyümesinin ardından alevler bir tekneye daha sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ISINMAK İÇİN TÜPÜ YAKMIŞ

Yangın esnasında teknede bulunan Tamer Gazanfer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Teknede yaşadığı öğrenilen Gazanfer'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yangının, Gazanfer'in ısınmak için kullandığı tüplü sobadan çıktığı değerlendiriliyor.