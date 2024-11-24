Antalya Havalimanı’nda Rus uçağında yangın! Bakanlık açıkladı: İnişler iptal

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da fırtına etkisini sürdürürken, Antalya Havalimanı'na teker koyan Azamut Havayolları'na ait 'Sukhoi Superjet 100' tipi uçağın motorunda yangın çıktı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Hızla yönlendirilen ekipler yangına müdahale ederken, uçaktaki 89 yolcu ve 6 mürettebat tahliye edildi. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı, uçağın park pozisyonuna çekildiği belirtildi. Olay sırasında iniş için bekleyen bazı uçakların havada tur attığı, motoru yanan uçağın park pozisyonuna alınması sonrası hava trafiğinin normale döndüğü öğrenildi.

Yanan uçak

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Rusya Federasyonu'na ait Azamut Havayolları'na ait uçağın iniş anında motorunda yangın çıktığını ve anında müdahalenin gerçekleştirilip, alevlerin söndürüldüğünü söyledi.

Yanan uçak



"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"



Yangının tam iniş sırasında meydana geldiğini anlatan Seyitoğlu, "Uçaktaki tüm yolcular yara almadan tahliye edildi, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Rusya'nın Soçi Havalimanı'ndan Antalya Havalimanı'na* seyahat eden Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi ve RA89085 tescilli uçağın inişi sırasında motorunda yangın çıkmıştır. Saat 21.34'da Antalya havalimanına indikten sonra yangın nedeniyle uçak pilotları tarafından acil durum çağrısı yapılmıştır.

Yangına 21.36'da ARFF ekiplerimiz tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir.

Uçakta bulunan 89 yolcu ve 6 mürettebat saat 21.43'te güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır.

Uçağın pistten çekilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, havalimanına inişler gece saat 03.00'a kadar iptal edilmiştir. Havalimanından kalkışlar ise askeri pistten gerçekleştirilmektedir." ifadelerini kullanıldı.