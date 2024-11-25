Hava durumu raporu 25 Kasım | Bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Uyarı geldi: Kuvvetli kar yağışı, don ve buzlanma...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Pazartesi günü için ülke genelinde beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun birçok bölgesinde etkili olacak kar yağışları ve kuvvetli rüzgarlar, dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. İşte bölgeler bazında detaylı hava durumu ve Meteoroloji'nin uyarıları...

25 Kasım sabah 06.00-12.00 Meteoroloji hava durumu raporu (MGM)

YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT

Bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Bu bölgelerde görüş mesafesi düşerken, ulaşımda aksamalara neden olabilecek yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE SAĞANAKLAR KAPIDA

Sinop ve Giresun çevreleri başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

25 Kasım sabah 12.00-18.00 Meteoroloji hava durumu raporu (MGM)

RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞEBİLİR

Akdeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinde rüzgarın hızını artırarak fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Samsun ve Ordu çevrelerinde öğleden sonra etkisini gösterecek güney yönlü rüzgarların hızının 70 km/saate kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TOKAT °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

25 Kasım sabah 18.00-00.00 Meteoroloji hava durumu raporu (MGM)

BAŞKENTTE HAFİF KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ankara'da gün boyu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı hafif kar yağışı görülecek olan başkentte, sabah saatlerinde buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması öneriliyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

26 Kasım sabah 00.00-06.00 Meteoroloji hava durumu raporu (MGM)

İSTANBUL'DA YAĞMUR GÖLGESİNDE BİR GÜN

Marmara Bölgesi'nde ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, İstanbul'da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir gün beklenirken, Kütahya çevrelerinde hafif kar yağışı görülebilir.

A.KARAHİSAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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Doğu Anadolu: Yoğun kar yağışlarının etkili olacağı Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde buzlanma ve dona karşı tedbir alınması gerekiyor.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 0°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı

VAN °C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

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Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu ilk saatlerde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

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DENİZLERDE DURUM

Karadeniz ve Akdeniz'de dalga boylarının yer yer 4-5 metreyi bulması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'deki balıkçıların ve denizcilerin tedbirli olması öneriliyor.