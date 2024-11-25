Hava durumu raporu 25 Kasım | Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Uyarı geldi: Kuvvetli kar yağışı, don ve buzlanma...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım Pazartesi gününe ilişkin hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkenin doğu ve kuzey kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevreleri ve Van'ın güney ilçelerinde şiddetli rüzgar etkisini gösterecek. Vatandaşlar, özellikle Ankara ve İstanbul’da kar yağışı olasılığını merak ederken Türkiye genelinde hava koşullarına dair son detaylar paylaşıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Aralık Pazartesi günü için ülke genelinde beklenen hava durumu raporunu paylaştı. Yurdun birçok bölgesinde etkili olacak kar yağışları ve kuvvetli rüzgarlar, dikkatli olunması gerektiğine işaret ediyor. İşte bölgeler bazında detaylı hava durumu ve Meteoroloji'nin uyarıları...
YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT
Bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Erzurum çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Bu bölgelerde görüş mesafesi düşerken, ulaşımda aksamalara neden olabilecek yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞLAR VE SAĞANAKLAR KAPIDA
Sinop ve Giresun çevreleri başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlar bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da etkili olacak yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞEBİLİR
Akdeniz ve Orta Karadeniz bölgelerinde rüzgarın hızını artırarak fırtına seviyesine ulaşması bekleniyor. Samsun ve Ordu çevrelerinde öğleden sonra etkisini gösterecek güney yönlü rüzgarların hızının 70 km/saate kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 12°C
Çok bulutlu
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TOKAT °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BAŞKENTTE HAFİF KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Ankara'da gün boyu parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Aralıklı hafif kar yağışı görülecek olan başkentte, sabah saatlerinde buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması öneriliyor.
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
KONYA °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif kar yağışlı
İSTANBUL'DA YAĞMUR GÖLGESİNDE BİR GÜN
Marmara Bölgesi'nde ise Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış beklenirken, İstanbul'da gün boyunca parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Ege Bölgesi: Az bulutlu ve açık bir gün beklenirken, Kütahya çevrelerinde hafif kar yağışı görülebilir.
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu: Yoğun kar yağışlarının etkili olacağı Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde buzlanma ve dona karşı tedbir alınması gerekiyor.
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık ve yağmur kar yağışlı
VAN °C, 11°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Diyarbakır ve Siirt çevrelerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu ilk saatlerde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE DURUM
Karadeniz ve Akdeniz'de dalga boylarının yer yer 4-5 metreyi bulması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'deki balıkçıların ve denizcilerin tedbirli olması öneriliyor.