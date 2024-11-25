Balıkesir’de göçmen operasyonu! 65 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen göçmen operasyonunda mahsur kalan 65 kişi kurtarıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'a bağlı Güneş Adası'nda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.



Gelen yardım talebi üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-84", Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" ve Sahil Güvenlik Dalış Timi "DEGAK-12" ile adaya ulaştı.



Ekipler, 40'ı çocuk 65 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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