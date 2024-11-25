Malatya Sivas yolu trafiğe kapandı mı? 25 Kasım Pazartesi Malatya Sivas yolu son durum ne?

Sivas'ta etkili olan kar ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiliyor. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 829 köy yolunun kapandığı, 150 aracın ise mahsur kaldığı bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle acil yardım ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

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Sivas Malatya yolu trafiğe kapandı mı?

Sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkisini gösterdi. Sivas-Malatya kara yolu özellikle Kangal-Hekimhan arası Abdalboğan mevkisinde trafiğe kapandı. Burada 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaş mahsur kaldı. Yetkililer, küçük araçların kontrollü geçişini sağlarken, ağır tonajlı araçlar ise bekletiliyor.

Acil Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Sivas Valiliği, şehirler arası yollarda mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelerde bekletildiğini açıkladı. Dinlenme tesisleri, yol üstü resmi kurumlar ve kamu misafirhanelerinde kalan vatandaşların yeme-içme ihtiyaçları kumanya dağıtılarak karşılanıyor. Ayrıca, Gürün ilçesi Kındıralık köyünde yaylada mahsur kalan 600 küçükbaş hayvana ulaşmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Çalışmalar Koordineli Bir Şekilde Yürütülüyor

Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimleri, kapalı yolların açılması ve mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için koordineli şekilde çalışıyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kriz merkezinde bu çalışmaları takip ediyor ve sürecin hızlandırılması için talimat veriyor.

Vali Şimşek'ten Vatandaşlara Uyarı

Vali Şimşek, sabah saatlerine kadar kar yağışının ve tipinin devam etmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi. Ayrıca, trafiğe çıkacak araçların kar lastiği takmaları ve zincir ile çekme halatı bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Sivas'ta yaşanan bu olumsuz hava koşullarının etkisinin devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.