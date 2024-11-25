İzmir’de uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu! 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu ve silah ticareti operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, iki evde uyuşturucu ve silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Polis, teknik ve fiziki takip sonucu adreslere düzenledikleri eş zamanlı baskında Y.B. (60), C.A. (54) ve S.Ş'yi (41) gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI



Aramalarda, 11 tabanca, 5 kurusıkı tabanca,15 şarjör, bir miktar sentetik ecza ile madeni para baskı kalıbı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.