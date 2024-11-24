Yurtta kar yağışı! Meteoroloji tarih verdi! Ne zaman sona erecek?

Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken çok sayıda ilde yoğun kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama vatandaşlara yeni uyarılar yapıldı.

KAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Pazar günü ilk saatlerden itibaren, Ülkemizin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek Çarşamba günü Ülkemizi terk edeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış, fırtına ve kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bolu Dağı'ndaki sürücüler zor anlar yaşadı (İHA)

FIRTINA BEKLENİYOR

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, Pazar günü (24.11.2024) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden doğusunda 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, batısında 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 km/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü (25.11.2024) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

KARADENİZ'E BUZLANMA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.11.2024 Pazar sabah saatlerinden itibaren Giresun ile Trabzon'un batısında şiddetli (51-100 kg/m2) , Trabzon ve Rize'de kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize illerinin 600 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yurt genelinde çok sayıda ilde kar yağışı etkili oldu (AA)

SICAKLIKLAR EKSİLERDE

Hafta sonunda bazı illerimizde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının aşağıda belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.

Ankara : -3/2

İstanbul : 3/7

İzmir : 4/11

Antalya : 7/15

Bursa : 0/8

Eskişehir : -5/1

Konya : -5/1

Kayseri : -10/-2

Bolu : -2/1

Samsun : 6/9

Trabzon : 7/10

Erzurum : -10/-7

Diyarbakır : -4/4