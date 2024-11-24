Bugün toplu taşıma bedava mı? 24 Kasım Pazar günü toplu ulaşım, İETT, vapur, metro, MARMARAY, Metrobüs ücretsiz mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı sorusu, öğretmenler ve vatandaşların gündeminde. Pazar gününe denk gelen bu anlamlı günde İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs, metro, vapur ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücret tarifesiyle ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin son güncel açıklamalar...

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İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz Mi?

İBB, geçmiş yıllarda Öğretmenler Günü'nde toplu taşıma araçlarını dijital öğretmen kartı tanımlı olan öğretmenlere ücretsiz sunmuştu. Ancak bu yıl henüz bu uygulamanın devam edip etmeyeceği açıklanmadı. İETT, metro, metrobüs, vapur ve Marmaray gibi toplu taşıma araçlarında 24 Kasım'a özel bir tarife uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili duyurular vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacak.

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Tren Seyahatlerinde Yüzde 50 İndirim Müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Öğretmenler Günü'ne özel bir kampanya açıkladı. Buna göre, 24-30 Kasım tarihleri arasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve ana hat trenlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacak. İndirim, tam bilet fiyatı üzerinden hesaplanacak.

Kimler İndirimden Faydalanabilir?

Bakan Uraloğlu, uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık onaylı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenlerin yanı sıra müdür, müdür yardımcıları, üniversitelerde görev yapan öğretim elemanları ve yurt dışında görevli Türk öğretmenlerin de yararlanabileceğini belirtti.

İndirimden faydalanmak için öğretmenlik kimlik belgesinin ibraz edilmesi yeterli olacak. TCDD Taşımacılık AŞ gişeleri, internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve yetkili acentelerden indirimli biletler temin edilebilecek.