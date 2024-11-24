Kar yolları kapadı! Açılmasını oynayarak beklediler

Bölgede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedenle Ankara-Ayaş kara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

Ayaş girişine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tırın kayması sonucu yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.



Yolun açılmasını bekleyen bir grup genç, müzik eşliğinde eğlendi.



Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.