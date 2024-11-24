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Kar yolları kapadı! Açılmasını oynayarak beklediler

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 11:25 Güncelleme: 24.11.2024 11:27
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Kar yolları kapadı! Açılmasını oynayarak beklediler

Ankara-Ayaş kara yolu kar yağışı nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı, bir grup genç yolun açılmasını müzik eşliğinde eğlenerek bekledi. Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedenle Ankara-Ayaş kara yolundaki ulaşımda aksamalar yaşandı.

KAR YOLLARI KAPADI! AÇILMASINI BÖYLE BEKLEDİLER

Ayaş girişine yaklaşık 5 kilometre mesafede bir tırın kayması sonucu yol bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Yolun açılmasını bekleyen bir grup genç, müzik eşliğinde eğlendi.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yolları kapadı! Açılmasını böyle bekledilerKar yolları kapadı! Açılmasını böyle beklediler KAR YOLLARI KAPADI! AÇILMASINI BÖYLE BEKLEDİLER

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