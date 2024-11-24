Minik Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! İntihar etti

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Elif Akyüz, 2 yaşındaki yeğeni Sıla Yeniçeri'nin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucu babasıyla birlikte yaşadığı 3. kattaki evlerinden aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

BUNALIMA GİREN TEYZE İNTİHAR ETTİ

Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri tarafından bırakıldığı komşunun çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşadığı trajedi, aile üzerinde derin izler bıraktı.

Sıla bebek ölmeden önce 30 gün boyunca hastanede tedavi görmüş, bu süreçte Elif Akyüz her gün hastaneye gelerek yeğeninin durumu hakkında bilgi almıştı. Yaşanan acının ardından aile büyük bir travma yaşarken, Elif Akyüz'ün bu sürecin etkisinden kurtulamadığı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenildi.

SILA BEBEK VE ABLASININ VELAYETİNİ ALMAK İSTEMİŞTİ

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.