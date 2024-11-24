Minik Sıla bebeğin teyzesinden acı haber! İntihar etti
Tekirdağ'da cinsel istismara uğramasının ardından darp edilerek hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla bebeğin ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Sıla bebeğin ölümü sonrası 27 yaşındaki teyzesinden acı haber geldi. Teyze Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonun atlayarak intihar etti.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, 3. kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.
Elif Akyüz, 2 yaşındaki yeğeni Sıla Yeniçeri'nin ölümünden sonra girdiği bunalım sonucu babasıyla birlikte yaşadığı 3. kattaki evlerinden aşağı atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
BUNALIMA GİREN TEYZE İNTİHAR ETTİ
Geçtiğimiz aylarda Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde annesi Bakiye Yeniçeri tarafından bırakıldığı komşunun çocukları tarafından gördüğü şiddet ve cinsel istismar sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin yaşadığı trajedi, aile üzerinde derin izler bıraktı.
Sıla bebek ölmeden önce 30 gün boyunca hastanede tedavi görmüş, bu süreçte Elif Akyüz her gün hastaneye gelerek yeğeninin durumu hakkında bilgi almıştı. Yaşanan acının ardından aile büyük bir travma yaşarken, Elif Akyüz'ün bu sürecin etkisinden kurtulamadığı ve psikolojik olarak zor günler geçirdiği öğrenildi.
SILA BEBEK VE ABLASININ VELAYETİNİ ALMAK İSTEMİŞTİ
Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.