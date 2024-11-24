Adıyaman’da 27 yaşındaki gencin cansız bedenine haftalar sonra ulaşıldı

6 Kasım'dan beri kayıp olan Mahmut Gazi Çiğdem'i (27) arama çalışmaları cep telefonu sinyalinin en son alındığı Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu Fırat Nehri'nde günlerdir sürüyordu.

Şahsın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından bölgede 18 günden beri arama yapılıyordu. Dalgıç ekiplerinin yanı sıra ROV cihazıyla su altında arama yapan ekipler, köprünün alt kısmında gencin cansız bedenine ulaştı.

Ekipler tarafından sudan çıkartılan Çiğdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.