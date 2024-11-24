İstanbul’da 3 ilçede aile katliamı! 8 kişi öldü | Binaya giriş çıkışları ortaya çıktı

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden kişinin, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü belirlenirken söz konusu 3 cenaze olay yerinden alınıp, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAMERADA!

8 kişiyi öldüren 2 kişiyi de ağır yaralayan Bahtiyar Aladağ'ın (33) cinayetleri işlediği Büyükçekmece'deki binaya giriş ve çıkış görüntüleri ortaya çıktı. Katilin araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği görüldü.

Şahsın bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

3 CESET DAHA BULUNDU

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu. Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi.

7 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazesi olay yerinden alınıp Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.

Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Korkunç cinayete ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.11.2024 Pazar günü B.A. İsimli şahsın, Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır olmak üzere 3 kişi de yaralanmıştır. Şüpheli şahıs, daha sonra intihar ederek yaşamına son vermiştir. Emniyet ekiplerimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Celalliye Mahallesinde bulunan bir adreste silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine olay yerine intikal etmiştir.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kimlik bilgileri belirlenen ve aynı aileden olduğu tespit edilen, M.A. isimli şahıs ile N.A. ve B.A. isimli kadın şahısların silah ile yaralandığı görülmüş, sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde M.A. ve N.A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olayda ağır yaralanan B.A. isimli kadın şahıs ise yapılan ilk müdahalenin hastaneye kaldırılmıştır.

Yürütülen saha çalışmalarında olayı gerçekleştiren kişinin B.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş, şahsın annesi, babası ve kız kardeşine yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

Şüpheli şahsın ikamet adresinde işlediği olayın hemen ardından aynı gün saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesinde faaliyet gösteren bir kuaför dükkânına yönelik silah ile ateş açtığı belirlenmiştir. Açılan ateş sonucunda, kuaförde çalışan M.S.Ö. isimli şahıs hayatını kaybetmiştir. Olayda ayrıca, şüpheli şahıs ile evli olduğu öğrenilen S.A. isimli kadın, bu kadının kardeşi G.S. yaralanmış olup yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan G.S.'nin hayati tehlikesinin devam etmektedir.

UYUŞTURUCUDAN ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI

Olay yerinden kaçan şüpheli şahıs saat 17.30 sıralarında ise kuzeni olduğu belirlenen Ş.S.B. isimli şahsı Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesinde silahla vurmuş, Ş.S.B. isimli şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir.

B.A. isimli şahsın, Esenyurt ilçesi Fatih Mahallesinde park halindeki bir araç içerisinde intihar ederek hayatına son verdiği belirlenmiş, araç içerisinde yapılan aramalarda, olaylarda kullandığı tabanca ve 9 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada şahsın "TCK 191 - Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat devam etmektedir."

Katliamın yapıldığı ev (Ekran görüntüsü / A HABER)

İŞTE KATLİAMIN YAPILDIĞI EV

A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ katliamın yapıldığı evden detayları aktardı. Komşuları dehşet anlarını anlattı.

Komşuları A Haber'de anlattı (Ekran görüntüsü / A HABER)

KATİLLE BERABER GİRDİ

O anları anlatan komşu, "Marketten geliyordum beraber girdik dış kapıdan. Katille beraber girdik. O benden önce girdi ben çıkana kadar ben kapıyı kapadım ondan sonra sesler geldi." dedi.

Komşuları A Haber'de anlattı (Ekran görüntüsü / A HABER)

Canlı yayında o anları anlatan vatandaş, "4 el silah sesi duyduk. Kapıyı açıp baktık ikisi de yerde. Kaçarken görmedik. İki yıl olmuştu buraya geleli. Kız kardeşiyle sorunu vardı." ifadelerini kullandı.