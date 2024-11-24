Kabataş-Bağcılar tramvay hattında arıza
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler belirlenen duraklar arasında yapılıyor.
Kabataş-Bağcılar tramvay hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza meydana geldiği belirtildi.
Bu nedenle söz konusu hattaki seferlerin Kabataş-Fındıkzade ve Pazartekke-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.