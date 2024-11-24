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Afyonkarahisar'da otobüs kazası: 30 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 08:27 Güncelleme: 24.11.2024 08:35
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Afyonkarahisar’da otobüs kazası: 30 yaralı

Afyonkarahisar'da biri yolcu otobüsü olmak üzere 3 aracın karıştığı kaza sonucu 30 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilirken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde biri yolcu otobüsü 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı (AA)Afyonkarahisar'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 30 kişi yaralandı (AA)

Ankara yönüne giden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen bir yolcu otobüsü, ilçenin Topdere mevkiinde bir çekici ve otomobille çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yolcu otobüsünde yaralanan 30 kişiyi Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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