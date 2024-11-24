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Diyarbakır'da dehşet kaza! Ölüler ve yaralılar var

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 21:48
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Diyarbakır’da dehşet kaza! Ölüler ve yaralılar var

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yolun kenarındaki kayalıklara çarptı. Yaşanan korkunç kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde otomobilin kayalıklara çarptığı kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çermik ilçesinde S.B.'nin kullandığı otomobil Başarı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri, sürücü S.B. ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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