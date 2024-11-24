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Balıkesir'de mermer ocağında göçük! 1 ölü 1 kayıp

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.11.2024 21:41
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Balıkesir’de mermer ocağında göçük! 1 ölü 1 kayıp

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinda bir mermer ocağında göçük oluştu. Korkunç heyelanda göçük altında kalan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşılırken kayıp diğer işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinda bir mermer ocağında meydana gelen heyelanda göçük altında kalan 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.

Olay, akşam saat 18.10 sıralarında Saraylar Mahallesi'nde Ediz Ö.'ye ait mermer ocağında yaşandı. Meydana gelen heyelanda göçük altında kalan işçilere ulaşmak iş makinaları ile arama kurtarma çalışması başlatıldı.

KAYIP İŞÇİLERDEN ACI HABER! 1 ÖLÜ

Olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği ekipleri de sevk edilirken, AFAD ve UMKE ekipleriyle adaya ulaşım için koordinasyon sağlandı.

Mermer blokların altında kalan işçilerin Mustafa Dak ve Ahmet Özmen olduğu belirlenirken, Özmen'in cenazesine ulaşıldı. Dak'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

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