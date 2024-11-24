Bolu Dağı tünelinde kaza! Ulaşıma yeniden açıldı! Çok sayıda vapur seferi iptal

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda vapur seferi iptal edilirken, Bolu Dağı tünelinde yaşanan kaza nedeniyle de tünel ulaşıma kapatıldı.

Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı (İHA)

BOLU DAĞI TÜNELİ'NDE KAZA: 3 YARALI

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti otomobil, otobüs ve tırın karıştığı zincirleme kaza sonucu ulaşıma kapandı. Sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor.



Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, tünel çıkışında tırla çarpıştı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede bir otomobil duramayarak araçlara çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine ulaşım kapandı.

TEKRAR ULAŞIMA AÇILDI



Yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından araçlar bulunduğu yerden kaldırıldı. Bolu Dağı Tüneli geçişi İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı. Kar yağışının devam ettiği bölgede sürücüler ışıklı tabelalar ile uyarılıyor. Dün öğle saatlerinden itibaren aralıksız şekilde etkili olan kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Karayolları ekipleri bölgede kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Yurdun birçok kesiminde rüzgar ve yağış etkisini gösteriyor. Deniz ulaşımında yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)