AFAD büyüklüğünü açıkladı! Kars'ta deprem
AFAD'dan alınan bilgiye göre merkez üssü Kars olan, 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.47'de meydana gelen depremin derinliği ise yerin 7.71 kilometre altında ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kars'ta saat 04.47'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
DERİNLİK 7,71 KİLOMETRE
Deprem, yerin 7,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Kağızman (Kars)
Saat: 04:47:58
Derinlik: 7.71 km
SON DEPREMLER
2024-11-24 04:47:58 40.07139 42.91139 7.71 MW 4.0 Kağızman (Kars)
2024-11-24 04:03:59 38.59389 39.66778 7.55 ML 0.8 Merkez (Elazığ)
2024-11-24 03:52:22 38.58556 39.66667 7.0 ML 1.0 Merkez (Elazığ)
2024-11-24 03:09:58 37.06917 28.50556 7.01 ML 1.6 Ula (Muğla)
2024-11-24 03:07:43 38.65306 39.96944 18.99 ML 1.1 Palu (Elazığ)
2024-11-24 02:38:58 36.87306 27.21528 7.0 ML 1.7 Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [12.50 km] Bodrum (Muğla)
2024-11-24 02:21:53 37.74583 35.96667 7.0 ML 0.9 Feke (Adana)
2024-11-24 02:06:25 38.38083 38.87694 12.5 ML 1.2 Kale (Malatya)
2024-11-24 02:06:18 40.86889 35.99056 13.92 ML 2.2 Ladik (Samsun)
2024-11-24 01:22:38 38.01111 42.86972 7.0 ML 2.4 Bahçesaray (Van)
2024-11-24 01:08:29 38.24444 38.13639 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)
2024-11-24 00:58:48 38.49139 42.90111 6.99 ML 1.4 Van Gölü - [05.80 km] Gevaş (Van)
2024-11-24 00:57:07 37.71611 35.505 6.98 ML 1.2 Yahyalı (Kayseri)
2024-11-24 00:14:11 38.52639 31.70833 7.0 ML 0.9 Tuzlukçu (Konya)
2024-11-24 00:10:53 40.76 30.88556 7.0 ML 1.6 Gölyaka (Düzce)
2024-11-23 23:48:15 39.24833 42.32 7.0 ML 1.4 Malazgirt (Muş)